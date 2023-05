29-årig får stadfæstet dom i sag om røveri og voldtægtsforsøg

En 29-årig mand har mandag fået stadfæstet sin dom på syv års fængsel for røveri og voldtægtsforsøg i Vestre Landsret.

Det skriver Statsadvokaten i Viborg på det sociale medie Twitter.

Den 29-årige mand, Mads Egebjerg Johansen, gik ind i et hus i Holstebro en oktober aften sidste år. Målet var at få penge til kokain.

Mads Egebjerg Johansen er ikke tidligere straffet, oplyser statsadvokaten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da han trængte ind i huset, truede han en kvinde til at udlevere 1400 kroner. Men udover det forsøgte han at voldtage kvinden.

Det lykkedes hende at modsætte sig forsøget ved at sparke manden så voldsomt, at han forlod bygningen.

Ifølge politiet var det tilfældigt, at det var den pågældende kvindes hus, han gik ind i.

Den 29-årige har erkendt røveriet, men han har nægtet sig skyldig i, at han skulle have forsøgt at voldtage kvinden.

Tilfælde af hjemmerøveri, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden i forvejen, straffes hårdere end andre former for røveri. Udgangspunktet er fængsel i fem år.

Til sammenligning giver et forsøg på at dræbe et andet menneske som udgangspunkt fængsel i seks år.

/ritzau/