29-årig kan fortsat være på fri fod i terrorsag

Anklagemyndigheden vil alligevel ikke indbringe en afgørelse om, at en 29-årig mand ikke skal varetægtsfængsles i en sag om planlægning af terror, for landsretten.

Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi i et opslag på det sociale medie X.

Retten på Frederiksberg valgte at løslade manden efter et grundlovsforhør i december. Her blev seks andre fængslet.

Fire blev varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede.

Anklagemyndigheden understreger, at manden fortsat er sigtet i sagen.

Københavns Politis anklagemyndighed har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt, skriver den.

Flere kriterier skal være opfyldt, hvis man skal varetægtsfængsles.

Dels skal der være en konkret grund til at mistænke en, for det man er sigtet for.

Derudover skal der være en grund til, at det er nødvendigt at varetægtsfængsle en sigtet. Det kan eksempelvis være for at undgå, at den sigtede flygter eller begår flere forbrydelser.

Hvis en sigtet eller anklagemyndigheden er uenige i byrettens afgørelse om varetægtsfængsling, kan de bede om at afgørelsen indbringes for landsretten. Det kaldes at kære en kendelse.

Det var det, som anklagemyndigheden havde gjort i den pågældende sag.

14. december sidste år meldte Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) ud, at man mistænkte i alt syv personer i en sag om planlægning af terror.

Tre af dem var blevet anholdt i en politiaktion samme morgen. Den 29-årige var i blandt dem.

Siden er en 58-årig mand og to kvinder på 19 og 20 år blevet varetægtsfængslet i sagen. De fik forlænget deres varetægtsfængsling tirsdag.

Politiet har ikke oplyst, hvad de mener at have stoppet med aktionen 14. december.

Det er derfor uvist, hvilken type af angreb, der eventuelt er tale om, og hvad der eventuelt ville være mål for det.

/ritzau/