29-årig kom tilbage efter seks år og er nu tiltalt for drab

En 33-årig britisk mand døde i marts 2018 efter et voldsomt overfald ved et autoværksted på Korsdalsvej i Rødovre.

Nu - seks år senere - er en 29-årig mand blevet tiltalt for drab.

Det sker, efter at den tiltalte i februar rejste frivilligt tilbage til Danmark efter at have været flygtet til Tyrkiet, hvor han er statsborger.

Han landede på dansk jord den 10. februar og blev anholdt i Københavns Lufthavn. Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I retsmødet i februar nægtede han sig skyldig og ville ikke udtale sig i sagen.

Ifølge Ekstra Bladet fortalte han dog, at han i Tyrkiet havde været igennem et længere psykologforløb, og at han kom hjem til Danmark, så snart han var "mentalt klar".

Da sagen allerede var færdigefterforsket, var anklagemyndigheden allerede klar med et anklageskrift i marts. Det er det, som Ritzau nu har fået aktindsigt i.

Overfaldet fandt sted den 5. marts 2018 omkring klokken 17.35 på parkeringspladsen ved et autoværksted på Korsdalsvej i Rødovre.

Ifølge anklageskriftet stak den 29-årige den britiske mand i hovedet med "en smal, aflang og skarp genstand, muligvis en skruetrækker".

Briten fik en mindst syv centimeter dyb stiklæsion i hovedet og svære kranie- og hjernelæsioner. To dage senere afgik han ved døden.

Tre andre mænd blev også overfaldet, og det er den 29-årige også tiltalt for at have deltaget i.

De tre andre blev tildelt adskillige knytnæveslag, slag med en trælægte og en jernstang samt spark og tramp i hovedet og på kroppen.

Fire andre mænd blev i maj 2019 dømt for grov vold i sagen. De blev straffet med mellem 12 og 21 måneders fængsel. Den ene blev også udvist med et indrejseforbud i 12 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overfaldet bundede formentlig i en strid mellem to af de dømte, der havde et autoværksted, og ejeren af naboværkstedet, som var blandt de overfaldne.

I forbindelse med dommen mod de fire mænd mente retten, at der var tale om "et helt umotiveret groft overfald af tæskeholdslignende karakter", hvilket der blev lagt vægt på i strafudmålingen.

Både dommere og nævninger var dengang enige om, at det var den 29-årige mand, der nu er tiltalt, som stak den 33-årige til døde.

Men dengang blev den 29-årige altså ikke dømt, fordi han efter overfaldet var rejst ud af landet.

Den 29-årige mand er ifølge Ekstra Bladet opvokset i Danmark.

Står det til anklagemyndigheden, skal han dog ud af landet igen. I anklageskriftet fremgår det, at han kræves udvist med et indrejseforbud for bestandigt.

Det er endnu uvist, hvornår sagen kommer for retten.

/ritzau/