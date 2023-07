29-årig kvinde blev kørt over af bus i Husum

En 29-årig kvinde blev natten til mandag kørt over af en bus på Husum Torv. Hun er alvorligt tilskadekommen, men uden for livsfare.

Københavns Politi modtog anmeldelsen om hændelsen klokken 00.43, fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen.

- Da chaufføren skal til at køre sin rute igen efter en pause, triller han bussen langsomt frem til busstoppestedet, hvor passagererne skal stige på.

- Der kan han se efter to meter, at alle vifter med arme og ben. Så han bremser. Kvinden har så lagt sig under bussen, fortæller vagtchefen.

Til B.T. fortæller vagtchefen, at kvinden havde lagt sig til at sove.

Københavns Politi betegner det som en ulykke.

Politiet har i løbet af søndagen haft kontakt til hende, hvor hun var beruset, og det er mandag ved at finde ud af, om handlingen kunne have noget med det at gøre.

/ritzau/