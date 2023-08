29-årig mand anholdt i sag om påkørsel af cyklister

Politiet har fredag aften anholdt en 29-årig mand, som er mistænkt for at have påkørt flere cyklister torsdag.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie X.

Manden blev efterlyst af politiet, efter at to cyklister kom til skade i forbindelse med påkørslen.

Den 29-årige er mistænkt for at have kørt ind i dem bagfra på cykelstien ved krydset mellem Nordre Fasanvej og Howitzvej på Frederiksberg.

Ved ulykken kom den ene af cyklisterne alvorligt til skade, mens den anden slap med lettere skader.

Efter påkørslen flygtede bilisten fra stedet.

Han menes at have kørt i en udlejningsbil af mærket Renault Zoe.

/ritzau/