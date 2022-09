Tirsdag skal en 29-årig mand fremstilles i grundlovsforhør. Han er sigtet for bedrageri for 700.000 kroner.

29-årig mand sigtet for 237 tilfælde af bedrageri

En 29-årig mand franarrede adskillige borgere deres personlige oplysninger ved at udgive sig fra at være fra et rekrutteringsfirma.

Det mener Københavns Politi, der har anholdt og sigtet manden for i alt 237 forhold af bedrageri og databedrageri for 700.000 kroner. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Svindlen skal være foregået via de sociale medier, hvor han har tilbudt rengøringsjobs til jobsøgende.

I den forbindelse var det et krav, at man udfyldte en udvidet ansøgning. På den måde kom han ifølge politiet i besiddelse af oplysningerne, som han siden misbrugte ved at foretage køb på diverse webshops.

Manden er også sigtet i en række forhold, hvor han på hjemmesiden dba.dk har foregivet at ville sælge både høretelefoner og spillekonsoller.

Pengene blev straks overført, uden at han returnerede varerne, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

- Det er en kynisk form for kriminalitet, hvor man udnytter den tillid, som andre mennesker viser. Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi er meget påpasselige med at udlevere personlige oplysninger, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz.

- Hvis man har den mindste fornemmelse af, der foregår noget tvivlsomt, så er det en god idé at få undersøgt nærmere, hvem man er i dialog med og måske helt afbryde kontakten.

Tirsdag fremstilles den 29-årige mand i grundlovsforhør.

/ritzau/