30-årig fængslet for vold efter økseslagsmål

Under er slagsmål på en byggeplads i Valby i København for tre uger siden blev en 49-årig mand hugget i ryggen med en økse.

Onsdag er en 30-årig mand i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Han er sigtet for grov vold ved at have brugt øksen mod den 49-årige og for at have slået to andre med knytnæve.

Om morgenen 23. august opstod der tilsyneladende nogle uenigheder på byggepladsen i Valby. Seks håndværkere kom op at slås, og to af dem måtte bringes til hver sin skadestue med forskellige skader.

Dagen efter slagsmålet ville en anklager have to mænd på 31 år varetægtsfængslet i et grundlovsforhør, men de blev begge løsladt af dommeren.

Den 30-årige, der blev varetægtsfængslet onsdag, nægter sig skyldig i sigtelsen.

