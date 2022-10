30-årig kvinde løsladt efter dødsbrand i Holbæk

En kvinde, som var mistænkt for at have påsat en brand, som kostede en mand livet, er blevet løsladt.

En 30-årig kvinde, som har siddet varetægtsfængslet efter en brand i en ejendom i Holbæk siden starten af oktober er blevet løsladt.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i politikredsens døgnrapport.

Branden skete onsdag den 5. oktober om morgenen på Valdemar Sejrsvej i Holbæk, hvor en 32-årig mand blev alvorlig forbrændt.

Han blev bragt til sygehuset til behandling, men hans liv stod ikke til at redde.

Kvinden blev fængslet mistænkt for at have påsat branden og for drabsforsøg.

Hun nægtede sig skyldig, da hun blev fremstillet i grundlovsforhør.

Men politiet har nu modtaget de brandtekniske undersøgelser fra stedet.

De understøtter ikke, at branden skulle være påsat, og derfor er kvinden blevet løsladt.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i døgnrapporten, at kvinden fortsat er sigtet i sagen, imens undersøgelserne afsluttes.

/ritzau/