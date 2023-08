30-årig mand fængslet for at beføle sovende hotelgæster

En 30-årig mand, der søndag morgen blev anholdt og mistænkt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse på et hotel i København, er blevet varetægtsfængslet frem til 7. september.

Det fortæller Københavns Politis presseafdeling.

Han er fængslet for i to tilfælde - tirsdag og lørdag i sidste uge - at beføle sovende hotelgæster på hotellet Cabinn på Arni Magnussons Gade, mens de sov.

Søndag lød det, at der også var en hændelse 6. august.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvordan manden er kommet ind på hotelværelserne.

Manden er foruden sigtelserne om blufærdighedskrænkelse sigtet for besiddelse af ulovlige stoffer i to tilfælde.

/ritzau/