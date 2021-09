30-årig undgår alligevel ikke forvaring for mishandling

Fra forvaring til fængsel til forvaring.

En sag om omfattende og grov mishandling og voldtægt af to kvinder har tirsdag nået sin afslutning ved landets øverste domstol. Således har Højesteret idømt 30-årige Martin Lønborg Nielsen forvaring.

Han er dømt for flere års mishandling af to tidligere kærester. Værst gik det ud over en kvinde, som han var sammen med fra juni 2017 frem til marts 2019.

Ifølge Højesteret eskalerede overgrebene i denne tid, da han udsatte kvinden for mishandling ved blandt andet at nægte hende mad og drikke og i perioder tvang hende til at sove på gulvet uden madras og besørge udendørs.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han udsatte hende desuden for røveri, og da han blev anholdt, og kvinden befriet, vejede hun blot 53 kilo til trods for sin cirka 180 centimeter høje statur. Hun havde mere end 30 læsioner af varierende alder i ansigtet og på kroppen, fremgår det af Højesterets afgørelse.

De to fik også sammen et barn, der blev fjernet af kommunen.

I byretten lød dommen til Martin Lønborg Nielsen på forvaring, men sagen blev anket til Vestre Landsret. Her blev det vurderet, at forbrydelserne skulle takseres til otte års fængsel i stedet, fordi han ikke var tidligere straffet.

Men han slipper altså alligevel ikke for forvaring. Dermed følger Højesteret en vurdering fra Retslægerådet.

Her anbefales det, at den 30-årige idømmes forvaring, fordi han "udgør både en nærliggende og væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel er påkrævet for at forebygge denne fare".

Martin Lønborg Nielsen mødte sine tidligere kærester på en datingside, hvorefter de i begge tilfælde hurtigt flyttede sammen.

Han er dømt for at have udsat kvinderne for voldtægt, mishandling og frihedsberøvelse. Han har nægtet sig skyldig - bortset fra enkelte tilfælde af simpel vold.

Forvaring er en indespærring på ubestemt tid af personer, som retten anser for at være særligt farlige. Forvaring idømmes, når retten anser det for nødvendigt for at beskytte samfundet mod den farlige person.

/ritzau/