30 mennesker har fået rødt kort i Pusher Street

Færre kunder og færre sælgere. Sådan ser udviklingen ifølge politiet ud på det ellers store marked for hash i Pusher Street i Christiania, når man ser tilbage på 2023.

- Særligt efter drabet i august 2023 har vi set den tendens, siger lederen af Operativ Specialafdeling i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Simon Hansen.

Godt 100 gange om året rykker betjente ud for at fjerne boderne i handelsgaden i et forsøg på at hindre, at de bliver alt for veletablerede.

- Antallet af boder, vi fjerner, er på cirka 25, siger vicepolitiinspektøren. Tidligere kørte man ved de rutinemæssige aktioner typisk 30-35 boder væk fra området.

Svækkelsen af markedet er tilsyneladende især sket i perioden efter det førnævnte drab, som fandt sted 26. august. En 30-årig mand med forbindelse til Hells Angels blev ramt af skud affyret af maskerede gerningsmænd.

På flere måder øger ordensmagten presset på de handlende.

- Vi bruger forskellige værktøjer, siger Simon Hansen, der peger på blandt andet anvendelsen af røde kort.

I 2023 har budt på en stribe domme, hvor personer, der er beskæftiget med handlen, er blevet sanktioneret med et forbud mod at opholde sig i nærmere definerede områder i Christiania i en bestemt tidsperiode.

Aktuelt har cirka 30 personer et sådant forbud, oplyser Simon Hansen.

- Vi tror, det har en afskrækkende effekt. Det er noget, som de involverede bekymrer sig om. Det er jo ret indgribende. Især for folk, der bor på Christiania, konstaterer vicepolitiinspektøren.

Retspraksis med hensyn til brugen af opholdsforbud fik et gennembrud, da Højesteret i sommer "udviste" en beboer i Christiania. Han boede i det område, som forbuddet omfatter, og blev dermed reelt tvunget til at flytte.

Forbuddet til ham skyldtes aktiviteter i hashhandlen, som medførte en fængselsstraf på halvandet års fængsel. Forbuddet blev fastsat til at gælde i fire år.

Som tommelfingerregel kan et forbud komme på tale i de sager, hvor der er udsigt til flere måneders fængsel.

Muligvis kan den øgede brug af forbud forklare, at christianitter i mindre omfang end tidligere er aktive i handelsboderne, mener politiet. Risikoen for at blive tvunget ud af sit hjem er simpelthen for stor.

Tidligere anslog politiet, at beboere i fristaden sad på halvdelen af boderne. Nu er andelen reduceret. I stedet er flere kriminelle grupper repræsenteret, vurderer vicepolitiinspektør Simon Hansen.

Også andre midler kan virke dæmpende på den ulovlige handel. For eksempel zoneforbud, som kan gives til en person, der har udvist en adfærd, som ifølge politiet skaber utryghed.

Vedkommende må ikke gå frem og tilbage eller stå stille i et område med en radius på 500 meter. Det er politiet, der administrativt kan beslutte sig for indgrebet.

Forleden trådte Københavns Politi i øvrigt igen på strafpedalen. I og omkring Christiania er der nu en såkaldt målrettet skærpet strafzone. Konsekvensen er, at handel med ulovlige stoffer straffes hårdere end andre steder i samfundet.

/ritzau/