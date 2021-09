308 selskaber politianmeldt for mulig fusk med coronahjælp

Der bliver ved med at dukke nye sager op om mulig svindel med kompensationen til virksomheder under coronakrisen.

Frem til mandag er i alt 308 selskaber blevet politianmeldt af staten for at have svindlet med hjælpepakkerne, siden coronavirus først blev opdaget i Danmark.

Det fremgår af en opgørelse fra Erhvervsstyrelsens særlige kontrolenhed, der har til opgave at efterprøve ansøgninger om kompensation. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Det er primært virksomheder, som er placeret i København og Nordsjælland, der er blevet politianmeldt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er tale om flere forskellige typer af svindel, fortæller Katrine Winding, der er administrerende direktør i Erhvervsstyrelsen.

- Vi ser mange forskellige forsøg på svindel, men typisk angives der fiktive medarbejdere, lønomkostninger eller omsætninger, siger hun til Finans.

Det er ved at gennemgå knap 416.000 ansøgninger om kompensation i forbindelse med coronakrisen, at Erhvervsstyrelsen har politianmeldt virksomhederne.

Under gennemgangen er 16.649 ansøgninger sendt videre til den særlige kontrolenhed under styrelsen, som derfra har skullet vurdere, om der var grund til politianmeldelse.

Styrelsen har desuden modtaget 1200 tip om svindel via en såkaldt whistleblowerordning. Det har foreløbig ført til 43 politianmeldelser.

Københavns Politi siger til Finans, at det forventer, at flere af anmeldelserne vil føre til en egentlig efterforskning.

- Nogen har helt bevidst udnyttet denne situation, mens andre måske er blevet presset af omstændighederne og har forsøgt at opnå ekstra kompensation, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz til mediet.

/ritzau/