31-årig får 12 års fængsel for medvirken til at sælge seks skydevåben

En 31-årig mand er idømt 12 års fængsel ved Retten i Aarhus for salg af flere våben og overdraget store mængder narkotika.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Den 31-årige mand - Mads Mikkel Rasmussen - indrømmede i retten, at han har været mellemmand og hjulpet med at sælge seks skydevåben, den ene af dem et fuldautomatisk riffel. Desuden har han videreoverdraget cirka ti kilo kokain.

Specialanklager Jhin Lee er godt tilfreds med dommen der blev afsagt onsdag, og siger, at der med den er fjernet et centralt led i et organiseret narkotika- og våbennetværk.

- Manden fungerede som bindeled mellem køber og sælger. Han var den, man gik til, hvis man enten skulle købe eller sælge et våben i det miljø, siger han til Ritzau.

Handlerne med våbnene foregik via den krypteret kommunikationstjeneste SKY-ECC. Krypteret kommunikation er svær for udefrakommende at få adgang til. I flere sager er det kommet frem, at kriminelle har brugt krypterede tjenester.

Sagen er en del af et større kompleks, hvor flere allerede er idømt domme på mellem 4 år og seks måneder og 17 års fængsel.

/ritzau/