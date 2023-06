31-årig får 15 års fængsel for salg af flere hundrede kilo narko

En 31-årig mand er fredag blevet idømt 15 års fængsel, fordi han har stået bag indsmugling og videresalg af store mængder hård narko.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden har indrømmet, at han i 24 tilfælde mellem maj 2020 og august 2022 arrangerede indsmugling og videresalg af omkring 103,75 kilo kokain, 121,50 kilo amfetamin, 2 kilo ketamin og 500 ecstasypiller.

Retten har samtidig afgjort, at 1.649.500 kroner skal konfiskeres fra den nu dømte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 31-årige har brugt forskellige krypterede kommunikationstjenester til de mange narkosalg. Politiet har ved at dekryptere beskederne fået indsigt handlerne og knytte dem til ham.

Sagen er en del af et større kompleks, hvor en række personer er varetægtsfængslet, efter de blev anholdt i august 2022.

Jeanni Andreeva, der er senioranklager i NSK, er godt tilfreds med udfaldet af sagen.

- Jeg er tilfreds med dagens dom, der understreger, at der bliver slået hårdt ned på narkokriminalitet. Jeg er glad for, at vi i denne sag har fået stoppet en central aktør i et organiseret netværk, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/