31-årig får seks års fængsel for dødelig trafikulykke ved Grenaa

Det skal koste en 31-årig mand seks års fængsel for uagtsomt manddrab, at han i juli 2022, mens han var påvirket af euforiserende stoffer, kørte galt og stødte frontalt ind i en anden bil.

Det tyske ægtepar, som kørte i den anden bil, døde i ulykken. Ægteparret var en mand på 74 år og en kvinde på 62 år.

Dommen er afsagt af Retten i Randers mandag, skriver Randers Amtsavis.

Den 31-årige, Mikkel Hvid Tønnesen, har erkendt, at han kørte narkokørsel. Men han nægter at have kørt hasarderet og have gjort sig skyldig i vanvidskørsel.

Dødsulykken fandt sted 16. juli 2022 omkring klokken 22.50 på Århusvej ved Grenaa.

Den 31-åriges bil kom over i den anden vejbane, hvor hans sorte bil kørte sammen med ægteparrets røde BMW.

Den dømte mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen til landsretten.

Mikkel Hvid Tønnesen blev også frakendt retten til at køre bil for bestandig, lige som hans bil blev konfiskeret ifølge Randers Amtsavis.

/ritzau/