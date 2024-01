31-årig mand dømt for drabsforsøg med kokkekniv på Mors

En 31-årig mand er fredag blevet idømt seks års fængsel for at have forsøgt at dræbe en 25-årig mand på Mors.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen er faldet i Retten i Holstebro.

- Jeg er tilfreds med afgørelsen og det faktum, at retten har fundet det bevist, at der var tale om drabsforsøg, siger specialanklager Christian Skov Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Ifølge tiltalen stak den 31-årige Patrick Rønfeldt Hay Andersen offeret ni gange med en køkkenkniv.

Overfaldet skete i marts sidste år.

En anden 25-årig mand er idømt et års fængsel i sagen. Han er dømt for medvirken til grov vold.

I anklageskriftet er det beskrevet, at hans rolle var, at han gav den 31-årige mand nøglen til adressen, hvor offeret befandt sig.

Den 25-årige var tiltalt for drabsforsøg, men retten fandt ham kun skyldig i medvirken til grov vold.

Det oplyser specialanklager Christian Skov Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ritzau.

Han fortæller videre, at der var en relation mellem de to tiltalte og den forurettede.

Retten i Holstebro har behandlet sagen som en nævningesag. Ifølge anklageren var nævningetinget enige om afgørelsen.

Begge mænd udbad sig betænkningstid i forhold til, om de vil anke dommen.

Det betyder, at de inden for to uger skal afgøre, om de vil have deres sag prøvet af Vestre Landsret.

