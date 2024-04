31-årig sigtes for vanvidskørsel efter påkørsel af 16-årig dreng

En 16-årig dreng er blevet påkørt af en personbil, mens han trak sin scooter langs Aalborgvej i Gandrup i Nordjylland natten til lørdag.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen.

- Føreren flygter fra stedet og efterlader den unge fyr i hjælpeløs tilstand. Han har voldsomme skader på benene som følge af ulykken og er indlagt og behandlingskrævende, men uden for livsfare, siger vagtchefen tidligt lørdag morgen.

Politiet fandt personbilen 100 meter fra ulykkesstedet. Der var den efterladt med synlige skader.

Påkørslen blev anmeldt til politiet klokken 00.01 natten til lørdag, og under to timer senere blev en 31-årig mand fra området anholdt og sigtet for påkørslen, for at flygte fra ulykkesstedet og for kørsel i påvirket tilstand.

Ifølge politiet var manden formentlig både påvirket af narkotika og alkohol, da påkørslen fandt sted.

Lørdag morgen kan politiet ikke præcist sige, hvad der var årsag til påkørslen. Men det arbejder blandt andet ud fra en hypotese om, at den 31-årige med vilje kørte ind i teenagedrengen.

Det, selv om de to ikke umiddelbart kender hinanden.

- Det er nogle omstændigheder og nogle forklaringer, vi har fået, der åbner den hypotese for os. Vi arbejder ud fra flere hypoteser, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Lau Larsen lørdag morgen.

Den 31-årige blev efter anholdelsen taget ind til afrusning, og lørdag morgen er han ved at blive afhørt i forbindelse med sagen.

Derefter skal det vurderes, om der er grundlag for at få manden fremstillet i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Manden er sigtet efter de paragraffer, som med en populær betegnelse kaldes vanvidskørsel.

Man kan blandt andet blive sigtet for vanvidskørsel, hvis man har kørt spirituskørsel med en promille over 2,0, hvis man udviser særlig hensynsløs kørsel, hvis man med vilje forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, eller hvis man uagtsomt forvolder betydelig skade på nogens krop eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.

Nordjyllands Politi vil lørdag morgen ikke oplyse, hvad mandens promille blev målt til ved anholdelsen. Der er udtaget blodprøver, som skal fastslå promille samt eventuel påvirkning af narkotika.

