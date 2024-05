32-årig anholdt for voldtægt af mindreårig pige

En 32-årig mand blev tirsdag anholdt i København sigtet for at have begået en voldtægt mod en mindreårig pige i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ritzau.

Sagen blev anmeldt til politiet i midten af april, og Østjyllands Politi har siden arbejdet på at identificere den mistænkte gerningsmand.

Ifølge politiet gik anmeldelsen på, at den forurettede pige var blevet voldtaget i det vestlige Aarhus i starten af april.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 32-årige skal fremstilles i grundlovsforhør onsdag formiddag ved Retten i Aarhus.

Ved grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden bede om lukkede døre, og derfor har Østjyllands Politi ikke flere kommentarer.

Efterkommer dommeren ønsket om lukkede døre, vil det ikke være muligt at få indblik i beviser mod manden, eller hvad han eventuelt forklarer i retten.

Politiet oplyser ikke nærmere om sagens omstændigheder, eller om man mener, at den forurettede og den mistænkte kendte hinanden.

/ritzau/