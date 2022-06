32-årig kørt på hospital efter alvorlig ulykke i Espergærde

En 32-årig mand er kørt med eskorte til hospitalet efter en alvorlig ulykke i Espergærde. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Politiet kan kort før klokken 11.00 ikke sige noget om mandens tilstand.

Manden blev ramt af en minibus, som var i gang med at lave en U-vending. Herefter kom han i klemme og slæbt under minibussen. Det vides ikke, hvad der gik forud for ulykken, eller hvordan han kom fri.

Den 32-årige mand befandt sig på en vendeplads på Bybjerggård i Mørdrup i Espergærde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet modtog anmeldelsen klokken 9.43 og oplyser, at de tirsdag formiddag fortsat er på stedet. De pårørende er underrettet.

/ritzau/