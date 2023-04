32-årig mand nægter sig skyldig i Emilie Meng-sag

En 32-årig mand, som er sigtet for drabet på Emilie Meng nægter sig skyldig i de nye sigtelser, der er rejst mod ham, oplyser hans advokat, Karina Skou, til Ritzau.

Den 32-årige sidder varetægtsfængslet i sag om bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige fra Kirkerup på Vestsjælland. Og på et pressemøde onsdag oplyste politiet, at der er rejst nye sigtelser.

Manden er sigtet for at have voldtaget og dræbt Emilie Meng, der forsvandt efter en bytur i 2016 og blev fundet dræbt flere måneder senere. Han er desuden sigtet for et overfald på en 15-årig pige i Sorø sidste efterår.

Karina Skou oplyser til Ritzau, at hendes klient nægter sig skyldig, og hun understreger, at der alene er tale om en sigtelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

At der er rejst sigtelse er udtryk for, at politiet har en mistanke mod manden, og at der er taget en række efterforskningsskridt. I sådanne tilfælde har politiet pligt til at rejse sigtelse. Herved tildeles den mistænkte en række rettigheder, for eksempel retten til få beskikket en advokat.

/ritzau/