32-årig sigtes for grov vold efter knivstik i frisørsalon

En 32-årig mand skal lørdag fremstilles i grundlovsforhør efter et knivstikkeri i Vollsmose fredag. Manden er sigtet for grov vold, oplyser vagtchef Peter Vestergaard fra Fyns Politi.

Manden blev anholdt cirka klokken 13.30 fredag, en times tid efter at en person blev stukket ned i centeret Vollsmose Torv.

Klokken var 12.19, da Fyns Politi modtog en anmeldelse fra centeret. Nogle personer var kommet i slagsmål, og da ordensmagten ankom kort efter, var der en såret person på stedet.

Fredag oplyste vagtchef Milan Seyfabad til Fyens Stiftstidende, at episoden foregik i en frisørsalon. Han fortalte ydermere, at intet pegede i retning ad noget banderelateret.

Offeret blev kørt på Odense Universitetshospital til behandling for, hvad der skulle vise sig at være læsioner efter knivstik. Lørdag morgen meldes offerets tilstand at være stabil.

Den 32-årige bliver lørdag stillet for en dommer ved Retten i Odense. Her vil han få mulighed for at forklare sig i sagen og oplyse, hvordan han forholder sig til den rejste sigtelse.

Derefter vil det være op til dommeren at afgøre, om manden skal varetægtsfængsles.

/ritzau/