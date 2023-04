32-årig sigtet i bortførelsessag var fodboldtræner for piger

Den 32-årige mand, der er sigtet for at have bortført og voldtaget en 13-årig pige fra Kirkerup, var frivillig fodboldtræner for unge piger.

Det skriver TV2 på baggrund af samtaler med fodboldklubben, nære venner, tidligere spillere og dokumentation fra sociale medier.

Ifølge mediets oplysninger er den 32-åriges engagement som fodboldtræner en del af politiets efterforskning.

Den 32-årige er desuden også blevet sigtet for at have bortført og dræbt Emilie Meng, der forsvandt i juli 2016 og blev fundet dræbt i december samme år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er også sigtet for et overfald i Sorø i november sidste år.

TV2 skriver, at han har været fodboldtræner for piger under 18 år i 2011 og 2012. Det var han med sin storebror i en klub på Vestsjælland. På det tidspunkt var den sigtede 20-21 år gammel.

Flere ledende eller tidligere ledende medlemmer i klubber på Vestsjælland fortæller til TV2, at de er blevet kontaktet af politiet og spurgt, om den 32-årige har haft en relation til klubben.

Den 32-årige blev anholdt 16. april i sin bolig, hvor man også fandt en 13-årig pige, der dagen forinden var blevet meldt savnet.

Manden erkender sig delvist skyldig i at have bortført og voldtaget pigen. Hvilke dele af sigtelsen han erkender sig skyldig i, er ikke kommet til offentlighedens kendskab, da dørene blev lukket i grundlovsforhøret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 32-åriges advokat, Karina Skou, sagde onsdag, at manden nægter sig skyldig i sigtelserne om drabet på Emilie Meng og overfaldet i november.

- Min klient nægter sig skyldig i de nye sigtelser, og man skal være opmærksom på, at der kun er tale om sigtelser.

Den 32-årige er varetægtsfængslet frem til 11. maj, hvor næste retsmøde afholdes.

/ritzau/