32-årig sigtet for Meng-drab forbliver frivilligt bag tremmer

Den mand, der er sigtet for drabet på Emilie Meng samt bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige fra Vestsjælland, har endnu en gang accepteret at forblive varetægtsfængslet i yderligere fire uger.

Det oplyser den 32-årige mands forsvarer, Karina Skou, til Ritzau.

Torsdagens retsmøde ved Retten i Næstved, hvor den 32-årige skulle have været mødt til en fristforlængelse af sin varetægtsfængsling, er således aflyst.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden midten af april. I første omgang var han alene sigtet for bortførelse og voldtægt af den 13-årige pige, der forsvandt, mens hun var i gang med at uddele aviser.

Men politiets efterforskning forbandt hurtigt manden med sagen om drabet på Emilie Meng i 2016.

Retsplejelovens regler for varetægtsfængsling af sigtede siger, at retten som minimum hver fjerde uge skal tage stilling til, om der fortsat er grundlag for at opretholde fængslingen.

Det foregår normalt ved et retsmøde, men når den sigtede ikke protesterer mod fortsat fængsling, kan det klares uden.

Det er fjerde gang siden et retsmøde i maj, at den 32-årige mand frivilligt har ladet sin varetægtsfængsling forlænge.

Ved det føromtale retsmøde i maj valgte en dommer ved Retten i Næstved efter begæring fra anklagemyndigheden at udvide fængslingsgrundlaget til også at omfatte Meng-sagen samt en anden sag om forsøg på voldtægt af en 15-årig efterskoleelev i Sorø.

Hverken sagens anklager, Susanne Bluhm, eller mandens forsvarsadvokat, Karina Skou, ønsker at udtale sig om, hvornår politiets efterforskning af sagen kan forventes at være afsluttet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker heller ikke at udtale sig, da sagen ligger på anklagerens bord, lyder det.

/ritzau/