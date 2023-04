321 sigtet for påvirket kørsel før- og under påskedagene

I påsken havde politiet øget opmærksomheden rettet mod bilister, der vakte mistanke om påvirket kørsel.

Det resulterede på landsplan i perioden 3. april til og med 10. april i 116 sigtelser for spirituskørsel og 205 for narkokørsel, oplyser Rigspolitiet til Ritzau.

De nye tal for sigtelser kan dog ikke sammenlignes med foregående år, da politiets styrkede indsats i år startede allerede mandag. Tidligere har man kun haft fokus på påskedagene, skriver Rigspolitiet.

Syv ud af landets 12 politikredse har indført et tilbud til bilister, der sigtes for spiritus- eller narkokørsel.

"Kunne du tænke dig at tale med en rusmiddelrådgiver?", kan spørgsmålet lyde fra betjenten, der standser bilisten på gaden eller i vejkanten.

Resultater fra projektet viser, at omkring hver fjerde bilist tager imod tilbuddet. Dertil skal lægges det antal, som ikke indgår i statistikken, men som ved nærmere eftertanke måske alligevel henvender sig til kommunens rusmiddelcenter.

Enten til en uforpligtende samtale, rådgivning eller et tilbud om gratis misbrugsbehandling.

Antallet af spiritusulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne har over en årrække været faldende. Ifølge tal fra Vejdirektoratet er den positive udvikling dog stagneret.

I løbet af hele 2013 blev 41 dræbt, og 265 kom alvorligt til skade, mens tallene i 2021 lød på 26 dræbte og 174 tilskadekomne i forbindelse med spiritusulykker.

Generelt er der i hver femte dødsulykke spirituspåvirkede trafikanter indblandet, og der er cirka ti gange højere risiko for at komme alvorligt til skade som bilist, hvis man er spirituspåvirket i let grad. Risikoen stiger eksplosivt med stigende promille, skriver Rigspolitiet.

Spiritusulykker sker generelt oftest fredag, lørdag eller søndag om aftenen eller om natten.

Antallet af påvirkede bilister er størst blandt unge og midaldrende.

