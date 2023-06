33-årig anklages for at ville angribe Irans ambassadør med kniv

Efter en episode med en knivbevæbnet mand ved den iranske ambassade i København sidste efterår har anklagemyndigheden besluttet at rejse tiltale mod ham.

Han anklages for at have forsøgt at overfalde ambassadøren, oplyser Statsadvokaten i København fredag i en pressemeddelelse.

Dermed har han overtrådt en særlig bestemmelse i straffeloven. Ifølge den kan straffes fordobles, når offeret er diplomat og andre internationalt beskyttede personer.

Imidlertid kommer fængsel ikke på tale, hvis Københavns Byret i den kommende straffesag finder ham skyldig.

I anklageskriftet er der nemlig nedlagt påstand om dom til behandling på psykiatrisk afdeling, fremgår det af pressemeddelelsen.

Episoden fandt sted 7. oktober om morgenen. Manden, der har iransk baggrund, blev pågrebet af betjente, efter at han var trængt ind på ambassadens grund på Svanemøllevej.

Som reaktion blev Danmarks ambassadør i Teheran indkaldt til møde med de iranske myndigheder. Danmark blev kritiseret for mangelfuld beskyttelse af ambassadør Afsaneh Nadipour.

Desuden besluttede Københavns Politi at øge bevogtningen af Irans ambassade.

I et retsmøde dagen efter var den tætbyggede mand meget talende. Han virkede plaget og på vagt.

- Jeg vil ikke tale med ham, bemærkede han om den tilkaldte tolk.

På et tidspunkt løftede han armene op i luften, og dommeren hævede stemmen for at afbryde ham. Han nægtede sig skyldig.

Siden har han været varetægtsfængslet. I noget af tiden i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.

Om sagen siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas:

- Det er alvorligt, hvis fremmede nationers diplomater ikke kan udføre deres arbejde i Danmark uden frygt for overfald.

