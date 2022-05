33-årig fængslet for hvidvask af 353 millioner kroner

En 33-årig mand, der er sigtet for hvidvask af omkring 353 millioner kroner, er onsdag i et grundlovsforhør i Dommervagten blevet varetægtsfængslet i foreløbig tre uger.

Manden blev anholdt tirsdag, efter at politiet mente at have identificeret ham som den mand, man har jagtet i to år.

Sagen går tilbage til 2020 og udviklede i starten sig så overraskende, at den skrev retshistorie.

Den 3. juni blev flere personer anholdt i sagen om hvidvask af 353 millioner, og dagen efter blev to mænd fremstillet i grundlovsforhør.

I grundlovsforhøret tilstod begge mænd. En 47-årig mand erkendte, at han havde ekspederet de mange millioner kroner, som stammede fra lovovertrædelser, til selskaber i udlandet. Han blev samme dag idømt en straksdom på fem års fængsel.

Den anden sigtede - en 62-årig mand - tilstod hvidvask af 78 millioner kroner. Det udløste også en straksdom, der for hans vedkommende lød på fængsel i to år og seks måneder.

Så vidt vides er det aldrig sket før, at en så stor økonomisk sag er blevet afgjort så hurtigt.

Men sagen var ikke slut. En uge senere - den 11. juni 2020 - blev to bagmænd i sagen anholdt. De to mænd på 34 og 38 år nægtede sig skyldige, da de blev fremstillet i et grundlovsforhør.

I et nyt retsmøde den 3. juli lagde de kortene på bordet. Retten kvitterede med en dom på seks års fængsel til hver af mændene.Efterforskerne kunne dog se, at man manglede at få fat i endnu en central person i det kriminelle netværk. Men de involverede var meget sikkerhedsbevidste. De brugte dæknavne og krypteret kommunikation via beskedtjenesten EncroChat, og politiet kunne ikke finde ud af, hvem den femte mand var.I forbindelse med efterforskningen af en ny sag, stødte politiet dog på hans brugerprofil igen. Og nu mener man at have fundet frem til, at der er tale om den 33-årige mand.Tirsdag valgte man at slå til og anholde manden. Samtidig ransagede man flere adresser på Sjælland - blandt andet den anholdtes bopæl.

Da den anholdte onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig, men ville ellers ikke udtale sig.

Dommeren fandt dog, at der er en begrundet mistanke om, at han er skyldig.

Desuden vurderede han, at der er en risiko for, at han på fri fod vil lægge hindringer i vejen for efterforskningen eller unddrage sig retsforfølgningen - altså stikke af.

/ritzau/