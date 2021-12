33-årig mand anholdt efter knivstikkeri på Nørrebro

En 33-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have stået bag et knivstikkeri mandag.

Det oplyser Københavns Politi onsdag på Twitter.

En 36-årig mand blev mandag stukket i en lejlighed i Brønshøj i København. Han blev efterfølgende fundet såret på Nørrebrogade.

Den nu 33-årige mand bliver klokken 10 onsdag fremstillet i grundlovsforhør. Det sker i København.

Han er sigtet efter paragraf 245, som drejer sig om vold af særlig farlig og brutal karakter.

Københavns Politi oplyser onsdag til Ritzau, at gerningsmanden og den forurettede kender hinanden. De to mænd var mandag aften samlet til et arrangement i lejligheden i Brønshøj.

Politiet kan ikke sige noget om, hvad der skete forud for knivoverfaldet. Politiet kan heller ikke fortælle, hvordan manden, som var hårdt såret, nåede frem til Nørrebrogade fra lejligheden i Brønshøj.

Det 36-årige offer er uden for livsfare.

