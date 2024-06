33-årig mand anholdt og sigtet for voldtægt i togvogn

Nordsjællands Politi har anholdt en 33-årig udenlandsk mand, der er blevet sigtet for en voldtægt begået i weekenden på togstrækningen mellem Nørreport og Nivå.

Det skriver politikredsen på det sociale medie X torsdag.

Voldtægtsofferet er en ung kvinde.

Den anholdte 33-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Lyngby klokken 13.00 torsdag, hvor der bliver anmodet om lukkede døre.

Det betyder, at offentligheden kan få at vide, hvad manden bliver sigtet for, og hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Hans forklaring og beviserne mod ham kommer derimod til at foregå for lukkede døre.

Nordsjællands Politi fik en anmeldelse om voldtægten lørdag morgen klokken 06.40.

Toget, hvor voldtægten angiveligt skete, holdt stille på Helsingør Station i flere timer, hvor politiet undersøgte det.

/ritzau/