33-årig mand dømmes for at true mand til at begå røveri

En 33-årig mand er fredag blevet idømt tre et halvt års fængsel for at have frihedsberøvet en 54-årig mand og forsøgt at få manden til begå røveri.

Det skriver anklagemyndigheden hos Nordsjællands Politi på det sociale medie Twitter.

Manden er også blevet dømt for vold af særlig rå og farlig karakter mod en 42-årig kvinde.

Røveriet skulle været blevet begået mod en tankstation i Frederikssund, men den 54-årige mand gennemførte det ikke.

Ifølge sagens anklageskrift blev volden og frihedsberøvelsen begået i henholdsvis juni og september sidste år.

Det fremgår ikke, hvordan den 33-årige mand forholder sig til dommen.

/ritzau/