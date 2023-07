33-årig mand tiltalt for knivangreb på Irans ambassadør

En 33-årig mand er blevet tiltalt for at have løbet mod den iranske ambassadør i Danmark med en 23 centimeter lang kniv.

Angrebet skal være sket omkring klokken 9.15 den 7. oktober sidste år på Irans ambassade på Østerbro i København. Angrebet mislykkedes, da en uidentificeret ansat på ambassaden overmandede den 33-årige.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Manden er tiltalt efter paragraf 114a, 2. Den gælder, hvis man har forbrudt sig mod internationalt beskyttede personer - blandt andet diplomatisk repræsentanter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den henviser til en FN-konvention fra 14. december 1973, hvori netop beskyttelse af internationalt beskyttede personer er omdrejningspunktet.

Paragraffen betyder, at den tiltalte kan få op til dobbeltstraf for den alvorligste af de forbrydelser, han er anklaget for. For den 33-årige er det anklagen om angrebet mod ambassadøren, hvor han er tiltalt for grov vold.

Kan han ikke dømmes for grov vold, vil politiet have ham dømt for alvorlige trusler. Her er strafferammen op til to år, men grundet den særlige paragraf kan den straf forlænges helt op til seks år.

Forud for angrebet skulle manden have kastet med sten mod og slået med en haveskovl på fire biler, der holdt foran ambassaden.

Han er desuden tiltalt for hærværk, da han skulle have revet et overvågningskamera ned ved det iranske konsulat og også forsøg på hærværk, da han kastede sten mod ambassadens vinduer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklagemyndigheden vil have manden anbragt på en psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen. Dette skal, hvis det står til dem, være uden slutdato.

Desuden er der taget forbehold for, at man eventuelt vil nedlægge påstand om udvisning.

Politiet vil desuden have konfiskeret den brødkniv, den 33-årige skulle have brugt ved angrebet.

/ritzau/