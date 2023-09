33-årig melder sig selv for drabsforsøg på kæreste

En 33-årig mand meldte lørdag sig selv til politiet i Aarhus, hvor han fortalte, at han havde forsøgt at slå sin kæreste ihjel.

Det fortæller Allan Riis, som er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

- I går - lørdag - omkring klokken 17.20 - henvender en mand sig på politigården i Aarhus. Han fortæller, at han har forsøgt at slå sin kæreste ihjel i et skovområde i nærheden af Herning, siger vagtchefen.

Østjyllands Politi, som havde den første kontakt med manden, skriver i sin døgnrapport søndag, at drabsforsøget skal være sket ved kvælning.

Da gerningsstedet er i nærheden af Herning, har Østjyllands Politi overdraget sagen til Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi får fat i den forurettede, der også er 33 år, og hun bekræfter det hændelsesforløb, som gerningsmanden har forklaret, siger Allan Riis.

Over for Herning Folkeblad uddyber vagtchefen, at kvinden ikke er i livsfare, men at hun er meget påvirket af det, der er sket.

Ud over at høre manden og kvindens forklaringer har politiet også foretaget en række undersøgelser i skovområdet, fortæller Allan Riis til Ritzau.

Den 33-årige bliver søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg.

Her vil sigtelsen lyde på drabsforsøg ifølge Allan Riis.

Vagtchefen oplyser ikke nærmere om gerningsstedet eller hvornår drabsforsøget skulle være sket.

/ritzau/