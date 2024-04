33-årig mistænkes for salg af ulovlige Apple-kopivarer

En 33-årig mand er torsdag blevet anholdt i sag, hvor han mistænkes for at have solgt ulovlige kopier af Apple-produkter. I forbindelse med anholdelsen har politiet beslaglagt "en større mængde" kopiprodukter.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Ifølge Anders-Emil Nøhr Kelbæk, der er politikommissær i NSK, handler sagen om organiseret salg af kopiprodukter gennem etablerede forhandlere.

- Når man sælger kopivarer, bliver den retmæssige producent snydt for indtægt, og en ringere produktkvalitet kan skabe mistillid til producenten hos forbrugerne, siger han i pressemeddelelsen.

Den 33-årige skal ifølge politiet blandt andet have solgt Airpod-høretelefoner, som er lavet til Apple-produkter og koster i omegnen af 1000 kroner for et par.

Anholdelsen skete som led i en koordineret indsats, hvor politiet ransagede fem adresser på Sjælland og Falster. Den 33-årige er sigtet for ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter.

Den anholdte vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør, men han vil blive løsladt efter afhøring.

Politiet vil ikke kommentere yderligere på sagen.

/ritzau/