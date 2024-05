33-årig nægter at udtale sig om overfald på efterskoleelev

Den 33-årige tiltalte i Korsør-sagen vil i retten ikke udtale sig om det overfald på en 15-årig pige, som han er tiltalt for at stå bag.

Pigen var elev på Sorø Idrætsefterskole, og ifølge anklagemyndigheden overfaldt han pigen på en vej ved skolen om aftenen den 8. november 2022.

Han truede hende angiveligt med en kniv, lagde hende på jorden, slog hende og satte strips om hendes håndled og ville bortføre hende og voldtage hende.

Det har han nægtet sig skyldig i, men han har ingen kommentarer eller forklaring til anklagen. Det uddyber forsvarer Karina Skou, mens hendes klient sidder midt i vidneskranken midt i lokalet.

- Han har oplyst, at det har han ikke, siger hun.

Han er nyklippet og iført en blå blazer, sorte jeans og kondisko.

Den 33-årige drabstiltalte fremstår rolig og vil gerne svare på spørgsmål angående sagen forhold et, som omhandler langvarig frihedsberøvelse, voldtægt og drab på 17-årige Emilie Meng. Det nægter han sig skyldig i.

Meng forsvandt i juli 2016, kort efter hun ankom til Korsør Station omkring klokken 04 natten til søndag den 10. juli.

Hendes lig blev fundet næsten et halvt år senere i Regnemarks Bakke i Borup. Det var afklædt, og nogle af hendes ejendele blev fundet i en pose i nærheden.

Men ifølge den tiltalte kom han ikke meget i Korsør i den periode.

- Det var ikke tit, men heller ikke aldrig, siger han.

Heller ikke Regnemarks Bakke var et sted, han frekventerede ofte, men han er kørt forbi, når han har taget en rygepause, forklarer han.

- Jeg har ikke været inde i selve Regnemarks Bakke, siger han.

Foruden anklagerne om forbrydelser mod Emilie Meng og den 15-årige er han tiltalt for at have bortført, voldtaget og forsøgt at dræbe en 13-årig pige, og her erkender han alene bortførelsen og at have forgrebet sig på hende - dog ikke voldtægt.

Retten i Næstved behandler sagen over 14 retsdage, og herudover er der afsat 2 reservedage. Der ventes dom i sagen 28. juni.

/ritzau/