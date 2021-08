33-årig stukket med kniv i brystet på Åboulevarden i Aarhus

En 33-årig mand blev sent torsdag aften stukket i brystet med kniv på Åboulevarden i Aarhus og bragt på hospitalet i kritisk tilstand.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Episoden udspillede sig ved caféen Ziggy Sidewalk, hvor manden kom i slagsmål med en større gruppe unge mænd.

En kniv blev trukket og stukket i brystet på manden, der løb fra stedet med sine venner. Politiet fandt ham liggende ved Aarhus Teater. I kritisk tilstand blev han kørt til hospitalet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredag er han uden for livsfare, og hans tilstand betegnes som stabil, skriver politiet.

Østjyllands Politi formoder, at der tale om et internt opgør mellem to grupper, der kender hinanden.

Politiet har talt med en del vidner, eftersom Åboulevarden var fyldt med mennesker torsdag aften. Ligesom caféen Ziggy Sidewalk ligger der en del restauranter, barer og caféer langs åen.

Et større område blev afspærret i forbindelse med politiets efterforskning. Politiet opfordrer vidner, der ikke allerede har været i kontakt med politiet, til at henvende sig.

- Politiet vil gerne have hjælp til at få identificeret gerningsmanden og den gruppe af personer, han var sammen med.

/ritzau/