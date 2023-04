33-årig tiltalt for drabsforsøg med knust flaske foran bodega

Flere stik i hovedet og halsen med en knust flaske.

Det var et voldsomt overfald, som tidligt om morgenen 4. december sidste år udspillede sig på fortovet uden for Bodegaen på Åboulevarden i Aarhus.

Torsdag i denne uge begynder retssagen i Retten i Aarhus.

En 33-årig mand er tiltalt for at udsætte det mandlige offer for de potentielt livsfarlige skader.

Ifølge anklagemyndigheden er der ikke bare tale om grov vold, men drabsforsøg. Det fremgår af anklageskriftet i sagen.

Anklageren ventes at gå efter fire års fængsel eller mere.

Overfaldet fandt sted omkring klokken 05.45 om morgenen, hvor offeret blev udsat for gentagne stik i hovedet og halsen med en knust flaske.

Ifølge anklageskriftet blev overfaldet stoppet, da den 33-årige blev trukket væk og slået i hovedet.

Efterfølgende måtte det sårede offer behandles på hospitalet.

Den 33-årige tiltalte blev anholdt af politiet og fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Her blev der ifølge Aarhus Stiftstidende fremlagt en video af overfaldet, som viste, at den 33-årige knuste flasken mod offerets hoved og derefter stak ham flere gange.

Ifølge mediet formåede offeret tilsyneladende at slå igen, og de væltede begge omkuld på brostenene.

Den 33-årige medgav i retten, at det var ham på videoen. Han var imidlertid med egne ord "pissestiv" og huskede ikke rigtigt overfaldet, skrev Aarhus Stiftstidende.

Han forklarede, at han - før overfaldet udenfor - selv havde fået bank af det mandlige offer inde på Bodegaen.

Dommeren i grundlovsforhøret besluttede at varetægtsfængsle den 33-årige.

Foruden krav om fængsel har anklagemyndigheden taget forbehold for at kræve den 33-årige udvist. Derudover kræves han idømt et forbud mod at opholde sig på barer og værtshuse efter midnat og i nattelivszoner.

/ritzau/