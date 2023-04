33-årig varetægtsfængsles for hvidvask i Sønderjylland

En 33-årig mand fra København er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag om hvidvask af 65,7 millioner kroner.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Han nægter sig skyldig, og han tog forbehold for at kære kendelsen om varetægtsfængsling.

Gør han det, skal landsretten også se på, om der er grundlag for, at han skal varetægtsfængsles.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og derfor står det ikke klart, hvad manden har forklaret, og hvilke beviser politiet har imod ham.

Mandag aften oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse, at det havde anholdt manden i sagen. Han har været sigtet siden februar.

Den 33-årige mand blev mandag løsladt efter at have været varetægtsfængslet i en anden sag hos Københavns Politi.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvorvidt der er andre sigtede i sagen om hvidvask. Men Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at det ikke kan udelukkes, at der kommer flere sigtelser.

I mandagens pressemeddelelse tog Syd- og Sønderjyllands Politi forbehold for, at det hvidvaskede beløb kan vise sig at være større end kendt på nuværende tidspunkt.

/ritzau/