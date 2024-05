34-årig betjent frifundet i sag om skud på politistation

En 34-årig mandlig politibetjent er blevet frifundet i en sag, hvor han har været anklaget for at have udvist grov forsømmelse eller skødesløshed på en politistation i Herning.

Det oplyser Retten i Herning, der onsdag formiddag har afsagt dommen.

Sagen handler om, at han i december 2022 fik affyret et skud med sin tjenestepistol på stationen uden først at have sikret, at våbnet ikke var skarpladt.

Han var i gang med at øve træk fra hylstret, er det beskrevet i anklageskriftet.

Projektilet gik igennem en whiteboard-tavle og fortsatte igennem en væg og ind i lokalstationens hovedarkiv.

Herefter endte det i noget papirmateriale.

Anklagemyndigheden gik efter at få betjenten idømt en bøde på ti dagbøder a 250 kroner. Den mente, at han havde handlet i strid med retningslinjerne for tørtræning.

Men det mente retten altså ikke, at der var fundet tilstrækkelige beviser for.

