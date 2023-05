34-årig mand blev stukket med kniv i Skanderborg-området

En 34-årig mand blev onsdag morgen stukket med kniv på en adresse ved Skanderborg.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der videre skriver, at manden er uden for livsfare.

På stedet anholdt politiet omkring klokken 07.20 en formodet gerningsmand, der også er 34 år.

Han fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Horsens onsdag klokken 14 med henblik på varetægtsfængsling og sigtes for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Anklageren vil anmode om, at onsdagens retsmøde om fængsling foregår for lukkede døre. Følger dommeren anmodningen, vil det ikke være muligt at høre, hvad den mistænkte eventuelt forklarer.

Politiet oplyser, at det efterforsker sagen - herunder hvad der måtte ligge til grund for drabsforsøget.

/ritzau/