34-årig sigtet for drabsforsøg efter knivstikkeri i Horsens

Sydøstjyllands Politi har anholdt den formodede gerningsmand bag et knivstikkeri i Horsens torsdag aften.

Det skriver politiet på sin hjemmeside.

Der er tale om en 34-årig mand.

Politiet mener, at han stak en 42-årig mand med kniv i Allegade i Horsens omkring klokken 18 torsdag.

- Sydøstjyllands Politi modtog en anmeldelse om et slagsmål i Allegade i Horsens omkring kl. 18.00. Flere patruljer blev herefter sendt til stedet, og området ved Allegade og Rædersgade blev afspærret.

- Hundepatruljer og kriminalteknikere undersøgte grundigt området og foretog tekniske undersøgelser, inden afspærringen blev ophævet igen cirka klokken 22.30 i går aftes, skriver politiet fredag.

Den 42-årig mand har ikke været i livsfare som følge af knivstikkeriet, lyder det.

Det er politiets formodning, at den 42-årige og den 34-årige kendte hinanden i forvejen, og at der er tale om en isoleret uoverensstemmelse mellem de to.

Den 34-årig mand fremstilles fredag klokken 11.30 i et grundlovsforhør i Retten i Horsens.

/ritzau/