34-årig sigtet for hacking: Vidste ikke min hjerne kunne gøre det

- Jeg vidste ikke, at min hjerne kunne gøre det her.

Sådan lød det fra en dybt berørt 34-årig mand, inden hans varetægtsfængsling tirsdag blev forlænget med fire uger i et retsmøde i Retten på Frederiksberg.

Manden er sigtet for at opnå uberettiget adgang til oplysninger fra myndigheder og virksomheden Netcompany, der blandt andet leverer it-løsninger til det offentlige.

Den 34-årige har erkendt de faktiske omstændighederne i sagen, men han har ikke forsøgt at afpresse nogen, som det ellers lyder i et af forholdene i sigtelsen.

Manden er blevet erklæret som værende psykisk syg og har været begæret varetægtsfængslet i surrogat, når der er plads til det. Det er også tilfældet i forbindelse med den fortsatte fængsling.

I tirsdagens retsmøde, hvor den 34-årige var med via video, var han tydeligt påvirket og brød flere gange sammen.

- Jeg har ikke haft mani som den her før, sagde han, inden dommeren kom med sin kendelse.

Anklagemyndigheden ønskede mandens varetægtsfængsling forlænget, da man stadig er i gang med at gennemgå 33 databærende enheder, der er blevet fundet i forbindelse med en ransagning af hans hjem.

Der er desuden en frygt for, at han ville kunne finde på at offentliggøre forskellige filer, hvis han blev løsladt.

Mandens forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, argumenterede for, at hans klient skulle løslades, med den begrundelse, at den 34-årige ikke vil kunne påvirke den fortsatte efterforskning, og at han "lider voldsomt" under sin varetægtsfængsling.

Men dommeren valgte altså at imødekomme anklagemyndighedens påstand om fortsat fængsling. Blandt andet med den begrundelse, at den 34-årige kunne tænkes at slette spor, hvis han kom på fri fod.

Dommeren fulgte dog Henrik Stagetorns ønske om, at den fortsatte varetægtsfængsling skal foregå i surrogat, når der er plads.

I forbindelse med det grundlovsforhør, der blev afholdt i sagen 27. februar, sagde specialanklager Anders Larsson, at der var sket "indbrud" på nogle "ret kritiske steder for hele samfundet".

- Det er offentlige instanser og deres data og systemer, sagde Larsson.

Den 34-årige er beskyttet af et navneforbud. Det er derfor ikke lovligt offentligt at gengive detaljer, der kan være med til at identificere ham.

