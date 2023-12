35-årig mand fængslet for påkørsel af 30-årig mand

En 35-årig mand er søndag formiddag blevet varetægtsfængslet frem til den 10. januar efter et grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor han blev sigtet for kvalificeret vold ved at have påkørt en 30-årig mand lørdag aften.

Det skriver TV 2 Øst.

Ifølge mediet har den 35-årige fængslede mand og det 30-årige offer en relation. Men grundet en dørlukning ved grundlovsforhøret vil anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Tina Nielsen ikke uddybe relationen.

Når der er dørlukning ved et grundlovsforhør, kan pressen og offentligheden ikke være til stede i retslokalet eller få indblik i udtalelser fra den sigtede eller politiets beviser.

Lørdag aften blev den 30-årige påkørt i fodgængerfeltet i en rundkørsel på Valbyvej i Slagelse. Han er fortsat indlagt med skader fra påkørslen.

Den 35-årige forlod ifølge politiet efterfølgende gerningsstedet, men han henvendte sig efterfølgende selv hos politiet.

Han har kæret fængslingen til landsretten.

/ritzau/