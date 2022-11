35-årig mand idømt forvaring for stort antal voldtægter

Retten i Glostrup har idømt en 35-årig mand tidsubegrænset forvaring for et stort antal voldtægter, vold og trusler mod tre kvindelige kærester.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Manden var tiltalt for at have begået flere hundrede voldtægter og andre seksuelle overgreb mod de tre kvinder over en årrække.

- Kvinderne i denne sag fandt sammen modet til at stå frem og fortælle deres historier. Det gjorde de, fordi de ville forhindre, at flere kvinder blev udsat for overgreb af manden, siger anklager Maiken Christensen Ahrenkiel i pressemeddelelsen.

Ifølge anklagemyndigheden havde den 35-årige også udsat kvinderne for omfattende vold - blandt andet spark og slag.

Den 35-årige mand blev ifølge politiet kendt skyldig i den overvejende del af anklageskriftet. Han ankede på stedet dommen til landsretten.

/ritzau/