36-årig anholdt og sigtet i 13 sager om afpresning

Efter længere tids efterforskning har Østjyllands Politi anholdt en 36-årig mand, som sigtes i 13 sager om grov afpresning, oplyser politiet på Twitter.

Manden blev anholdt onsdag formiddag, og torsdag bliver han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Her skal en dommer vurdere, om der er grundlag for at varetægtsfængsle manden.

Østjyllands Politi oplyser, at anklagemyndigheden vil anmode retten om, at grundlovsforhøret bliver holdt for lukkede døre - altså uden adgang for offentligheden. Politiet vil derfor ikke oplyse yderligere om sagen.

Det står dermed endnu ikke klart, hvem sagens ofre var, hvordan afpresningen efter politiets opfattelse skulle være foregået, eller hvor store beløb der måtte være tale om.

Ofte vil det være hensynet til politiets videre efterforskning af sagen, som kan begrunde en dørlukning i retten. Blandt andet kan formålet være at holde sagens oplysninger skjult, så eventuelle vidner ikke lader sig påvirke.

Retsplejeloven siger, at retten kan lukke dørene i sådanne tilfælde, men kun når det vil have "afgørende betydning" for efterforskningen.

Torsdagens grundlovsforhør går efter planen i gang klokken 9.15, og dermed når den 36-årige at blive stillet for en dommer, inden 24 timer efter at han blev anholdt, hvilket er et krav i loven.

/ritzau/