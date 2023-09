36-årig får fire års fængsel for omfattende moms- og skattesvig

En 36-årig mand er i Københavns Byret blevet idømt fire års fængsel i en sag om moms- og skattesvig for cirka 68 millioner.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden tilstod 12 forhold om omfattende moms- og skattesvig, som er sket i en række selskaber, han har været direktør for og ejer af, i en periode fra andet kvartal 2020 frem til hans anholdelse 21. marts i år.

Han har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet. Manden har blandt andet givet urigtige eller vildledende oplysninger, udstedt fiktive fakturaer og drevet momspligtig virksomhed, uden at virksomhederne var momsregistrerede, oplyser politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud over fængselsstraffen skal den 36-årige betale omkring 33 millioner kroner i erstatning til Skattestyrelsen, ligesom han er idømt en tillægsbøde på 51 millioner kroner.

Ud over forholdene for moms- og skattesvig blev manden dømt for hvidvask, ulovlig besiddelse af en totenschlæger samt hash og dopingmidler til eget brug.

/ritzau/