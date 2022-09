36-årig mand anholdt for hvidvask af 126 millioner kroner

En 36-årig syrisk statsborger er lørdag blevet varetægtsfængslet frem til den 28. september. Han er sigtet for organiseret hvidvask af mindst 126 millioner kroner.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt fredag aften, hvor politiet ransagede en adresse i Midt- og Vestsjællands Politikreds.

Anholdelsen sker på baggrund af efterforskning i en sag, hvor en 22-årig syrisk statsborger mandag fik tre års fængsel for medvirken til hvidvask for omkring 78 millioner kroner.

Den 22-årige har erkendt, at han 133 gange på vegne af hovedmanden hentede store pengebeløb hos andre, der medvirkede til hvidvask af pengene.

Manden blev, ud over de to år fængsel og en tillægsbøde på omkring 78 millioner kroner, udvist for bestandigt. Han overvejer, om han vil anke straffen til Østre Landsret.

I starten af august fik en 45-årig mand fem års fængsel. Han formodes at være hvidvask-netværkets bagmand,

Den 45-årige mand tilstod i Københavns Byret at have brugt såkaldte hawala-agenter til at hvidvaske penge for sine kunder.

Selv tog han omkring to procent af det beløb, han hvidvaskede.

Et hawala -netværk tillader, at man flytter pengesummer fra et sted til et andet, uden at det sker fysisk. Og uden at man kan se, hvor pengene ender.

Kunden skulle sende penge via en bankoverførsel til en hawala-agent i udlandet. En dansk agent ville så give kontanter til den 45-årige, som gav pengene videre til sine kunder.

På den måde hvidvaskede han cirka 128 millioner kroner.

Sagen har fået navne "Operation Ozark". Flere personer er ifølge specialanklager Susanne Bitsch sigtet og vil muligvis blive tiltalt i sagen.

Københavns Politi skriver i pressemeddelelsen, at det ikke vil udelukke, at efterforskningen fører til flere anholdelser.

/ritzau/