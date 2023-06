37-årig kræves idømt fængsel på livstid for Mia-drab

En 37-årig mand, der er tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret Mia Skadhauge Stevn, kræves idømt fængsel på livstid, alternativt forvaring.

Det er kravet fra specialanklager Mette Bendix, da retssagen indledes onsdag i Retten i Aalborg.

Den tiltalte erkender ifølge sin forsvarsadvokat Mette Grith Stage sig skyldig i usømmelig behandling af lig, men nægter at have voldtaget og dræbt den 22-årige sygeplejestuderende.

Anklageren har ikke nærmere begrundet sin strafpåstand, men det vil givetvis blive uddybet senere under retssagen, der forløber over ni dage.

Den tiltalte er kortklippet og iført en mørk T-shirt. Han sidder ved siden af sin forsvarsadvokat.

Der er plads til 65 tilhørere i nævningeretssalen, herunder 12 repræsentanter for pressen. Og alle pladser er fyldt.

Derudover er der indrettet et lytterum i en nærliggende retsbygning, hvorfra journalister også kan følge med.

Den 37-årige mand er tiltalt for at have samlet Mia Skadhauge Stevn op efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg søndag morgen 6. februar 2022.

I tidsrummet frem til søndag eftermiddag udsatte han angiveligt hende for voldtægt under anvendelse af vold og trusler om vold.

Derefter blev kvinden ifølge anklageskriftet dræbt. Det skete ved kvælning og sammenklemning af brystkassen.

Efter drabet parterede manden ifølge anklageskriftet liget med redskaber som en elektrisk bajonetsav, en hobbykniv og en saks.

Ligdelene blev ifølge anklagen spredt i et skovområde ved Dronninglund Storskov.

Da den 22-årige kvinde forsvandt, skabte der stor national opmærksomhed. Allerede en uge efter at hun var forsvundet – og sidenhen bekræftet død – havde Nordjyllands Politi fået omkring 1500 henvendelser fra borgere.

Der ventes dom i sagen slutningen af juni.

