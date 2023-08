37-årig mand sigtet for at snyde ældre for 50.000 kroner

En 37-årig mand, der i forrige uge blev anholdt for at snyde ældre i Greve, er blevet koblet sammen med flere sager om svindel på Lolland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Facebook.

Han er nu sigtet for at snyde fem ældre i alderen 76-97 år i Greve og Nakskov for knap 50.000 kroner.

Ifølge politiet udgav han sig for at være fra banken over for de ældre, som han har narret under timelange telefonsamtaler.

Manden er løsladt, men han kan forvente et retsligt efterspil, lyder det.

Politiet mener, at manden er mødt op hjemme hos de ældre i pænt tøj og har fået udleveret kreditkort og pinkoder. Han fik ofrene til at tro, at deres konti var blevet hacket.

I tre tilfælde er det lykkedes ham at hæve penge fra en konto.

Manden har forsøgt at snyde en 84-årig mand på et plejehjem i Karlslunde. Han blev opdaget af personalet og stak af, mener politiet.

Senere mødte han op hjemme hos et ældre ægtepar i Tune på Østsjælland. Her fik han udleveret dankort og pinkode og hævede to gange 15.000 kroner, inden kortet blev spærret.

Manden er fra København, men blev anholdt på en adresse i Holbæk.

Her fandt man et større kontantbeløb, 40 gram hash og ti gram kokain.

/ritzau/