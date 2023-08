3,7 milliarder er økonomisk gulerod til klimaeffektive landmænd

Mejeriselskabet Arla udbetaler mandag for første gang et nyt bæredygtighedstillæg, der belønner landmænd for grønne tiltag.

Det skriver Arla i en pressemeddelelse.

Der er på årsbasis afsat 3,7 milliarder kroner til det særlige tillæg, der belønner landmænd på en række indsatsområder.

Det gælder eksempelvis brug af foder, gødning og vedvarende energi.

- Tillægget er et stort skridt i retning af, at økonomi og klima hænger sammen for landmændene, siger administrerende direktør i Arla Peder Tuborgh.

Modellen belønner landmænd, der bruger foder til køerne mere effektivt end gennemsnittet, og som bruger mindre gødning og energi.

Tillæggets størrelse er baseret på et pointsystem, hvor den enkelte andelshaver tildeles point efter sin klimaindsats.

En gennemsnitlig dansk mælkeproducent får en økonomisk håndsrækning for omkring 400.000 kroner om året for grønne tiltag.

Mælkeproducent og formand for Arla Jan Toft Nørgaard siger, at der er "stor opbakning" blandt Arlas 8500 andelshavere til modellen.

- Det er en stor opgave for den enkelte landmand, men rigtig mange er godt på vej, og i fællesskab kan vi motivere hinanden, blandt andet med en økonomisk håndsrækning i form af vores nye tillæg.

- Jeg er spændt på at se niveauet fremadrettet, for med det store engagement kan vi rykke os rigtig langt på kort tid, siger Jan Toft Nørgaard.

Landmændene har meldt flere grønne initiativer ind, end det var ventet, da den nye afregningsmodel blev annonceret sidste år.

Beregningerne viste, at landmændene i gennemsnit ville opnå 39 ud af 80 mulige point i det nye system.

Men den første opgørelse viser, at landmændene i gennemsnit har opnået 48 point baseret på de tiltag, der er registreret ved udgangen af juni 2023.

Arla har et mål om at reducere udledningen af CO2 med 30 procent i 2030 og stræber efter at være klimaneutral i 2050.

Regeringen har bebudet et forslag til en klimaafgift for landbruget. Det afventer dog en ekspertgruppes redegørelse.

/ritzau/