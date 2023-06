38-årig nordjyde idømmes forvaring for drabet på Mia Skadhauge

38-årige Thomas Thomsen idømmes forvaring for drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn 6. februar 2022.

Det har et nævningeting ved Retten i Aalborg afgjort efter bare en times votering.

Forvaring var netop den sanktion, som landets højeste lægefaglige instans, Retslægerådet, havde indstillet til retten.

Det skete på baggrund af en farlighedsvurdering af den tiltalte.

Specialanklager Mette Bendix anbefalede dog retten at idømme den tiltalte fængsel på livstid.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage argumenterede for en tidsbestemt fængselsdom på ikke over 16 år.

Forsvarsadvokaten har øjeblikkeligt meddelt, at dommen ankes til frifindelse for drab og voldtægtsforsøg, alternativt formildelse af dommen.

Thomas Thomsen blev onsdag fundet skyldig i drab, voldtægtsforsøg og partering af liget.

Kun sidstnævnte havde den 38-årige erkendt sig skyldig i.

Drabet var ifølge retten seksuelt motiveret, og formålet var at voldtage kvinden, lød det i skyldkendelsen.

Retten fandt det dog ikke bevist, at gerningsmanden faktisk havde nået at gennemføre voldtægt, og derfor blev han fundet skyldig i forsøg på voldtægt.

De tre dommere og seks nævninger var ikke enige om straffen.

- Der er afgivet fire stemmer for livstid. Der er afgivet seks stemmer for forvaring og to stemmer for fængsel i 16 år, siger retsformand Lars Krunderup.

Dermed lander dommen på forvaring.

Der var ingen synlig reaktion at spore hos den 38-årige. Han sad ved siden af sin forsvarsadvokat med øjnene stift rettet mod bordet.

/ritzau/