38-årig idømmes forvaring for drabet på Mia Skadhauge Stevn

Vestre Landsret idømmer 38-årige Thomas Thomsen forvaring for drabet på Mia Skadhauge Stevn. Dermed stadfæstes byrettens dom.

Anklagemyndigheden havde krævet den tiltalte idømt fængsel på livstid, mens forsvarsadvokat Mette Grith Stage havde argumenteret for 16 års fængsel.

Men resultatet blev forvaring - ligesom i Retten i Aalborg i juni sidste år.

Retsformanden læser dommens konklusion op kort efter klokken 10.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han forklarer, at et flertal blandt nævninger og dommere har valgt at følge Retslægerådets indstilling om, at den tiltalte udgør en fare for andre og derfor bør idømmes forvaring.

Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den tiltalte skønnes at være særligt farlig.

Den tiltalte sidder tavs ved siden af sin forsvarsadvokat. Der er ikke nogen synlig reaktion på dommen.

Thomas Thomsen blev onsdag fundet skyldig i at have dræbt Mia Skadhauge Stevn, som forsvandt efter en bytur i Aalborg 6. februar 2022.

Han blev også fundet skyldig i at have forsøgt at voldtage den 22-årige sygeplejerskestuderende.

Landsretten afviste forklaringen om, at Mia Skadhauge Stevn omkom efter en faldulykke i et skovområde ved Hammer Bakker.

De ni nævninger og tre dommere mente, at det var en utroværdig forklaring, der strider imod de lægelige oplysninger.

Den retsmedicinske undersøgelse viser, at kvinden efter al sandsynlighed blev kvalt.

Efter landsrettens vurdering samlede Thomsen den unge kvinde op med et seksuelt motiv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Planen var at tvinge hende til et seksuelt forhold, slog landsretten fast.

Man fandt det dog ikke bevist, at den 38-årige mand havde nået at begå fuldbyrdet voldtægt, inden han dræbte kvinden.

Derfor fandt landsretten ham skyldig i voldtægtsforsøg.

Thomas Thomsen havde nægtet sig skyldig i anklagerne om drab og voldtægt, men erkendt usømmelig omgang med lig.

Han hævdede, at han i en chokreaktion efter den påståede faldulykke parterede liget.

Han opløste efterfølgende ligdelene i ætsende kemikalier, inden han begravede dem i Dronninglund Storskov.

En mentalundersøgelse har slået fast, at Thomas Thomsen har en personlighedsforstyrrelse. Han har narcissistiske træk og er uden evne til at føle empati for andre.

Dertil kommer, at han har en særlig vrede, som han især retter mod kvinder.

/ritzau/